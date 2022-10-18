CУСПІЛЬСТВО НОВИНИівденна Корея і США готуються до початку великомасштабних повітряних навчань до кінця цього місяця на тлі напруженості , що росте, на Корейському півостровіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Великомасштабні повітряні навчання почнуть цього місяця США та Південна Корея
Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, повітряні навчання розпочнуться з 31 жовтня по 4 листопада за участю американських літаків-невидимок F-35B та близько 140 бойових літаків з Південної Кореї, включаючи винищувачі F-35A, F-15 та KF-16.
Військові США планують розгорнути близько 100 літаків, у тому числі винищувачі-невидимки F-35B з американської бази в Японії, повідомило агентство Yonhap з посиланням на неназваних південнокорейських офіційних осіб.
У понеділок сили оборони Сеула також розпочали щорічні військові навчання, спрямовані на спостереження за Північною Кореєю, зберігаючи позицію екстреного реагування на будь-яку загрозу з боку Пхеньяну.
"Заплановані навчання спрямовані на перевірку систем спільних повітряних операцій воєнного часу між військово-повітряними силами Південної Кореї та США та підвищення їхньої бойової готовності", - сказав офіційний представник.
Нагадаємо, що раніше КНДР запустила балістичну ракету у води поблизу східного узбережжя.
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18 10 2022 20:34 МЕДІА
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