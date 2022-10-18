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Великомасштабні повітряні навчання почнуть цього місяця США та Південна Корея

івденна Корея і США готуються до початку великомасштабних повітряних навчань до кінця цього місяця на тлі напруженості , що росте, на Корейському півострові
Великомасштабні повітряні навчання почнуть цього місяця США та Південна Корея Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
 
За повідомленнями місцевих ЗМІ, повітряні навчання розпочнуться з 31 жовтня по 4 листопада за участю американських літаків-невидимок F-35B та близько 140 бойових літаків з Південної Кореї, включаючи винищувачі F-35A, F-15 та KF-16.
 
Військові США планують розгорнути близько 100 літаків, у тому числі винищувачі-невидимки F-35B з американської бази в Японії, повідомило агентство Yonhap з посиланням на неназваних південнокорейських офіційних осіб.
 
У понеділок сили оборони Сеула також розпочали щорічні військові навчання, спрямовані на спостереження за Північною Кореєю, зберігаючи позицію екстреного реагування на будь-яку загрозу з боку Пхеньяну.
 
"Заплановані навчання спрямовані на перевірку систем спільних повітряних операцій воєнного часу між військово-повітряними силами Південної Кореї та США та підвищення їхньої бойової готовності", - сказав офіційний представник.
 
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18 10 2022 20:34
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