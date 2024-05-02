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ПОЛІТИКА

Великою проблемою для держави залишаються російські балістичні ракети – Кулеба

02 травня 2024, 09:39
Великою проблемою для держави залишаються російські балістичні ракети – Кулеба
Джерело: wikipedia
За словами міністра закордонних справ України, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато гірший вигляд.

Половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy, опублікованому 1 травня.

На думку міністра, якби будь-яка інша країна постраждала від такого рівня терору енергетичної сфери, то навряд чи виглядала б так, як Україна зараз, або краще. 

Великої проблемою для держави є російські балістичні ракети: "Останнім часом вони переважно використовуються для руйнування нашої енергетичної системи. Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки". 

Глава МЗС зазначив, що анонсований США пакет військової допомоги підняв моральний дух українців. Проте, на думку Кулеби, якби у пакеті була батарея систем ППО Patriot, "цей поштовх був би ще сильнішим", оскільки українці найбільше страждають від російських обстрілів.

Також Кулеба пояснив, чому Україна не запрошує рф на Глобальний саміт миру.

"Ми знаємо, що немає сенсу садити росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", - заявив він.

Тому, за словами міністра, у Глобальному саміті миру не передбачається участь росії.

"Тому, що мета цього саміту - об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - підкреслив він.

Кулеба додав, що тільки після саміту може відбутися спілкування з росією, і вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - наголосив він.

війнаенергетикаДмитро Кулебаросія загроза

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