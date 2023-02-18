"Великий" наступ рф просувається на метри, а не кілометри — Воллес

Війська росії просуваються на метри, а не кілометри і ціною тисяч життів, заявив міністр оборони Британії.

Наразі немає жодних свідчень великого зосередження військ рф, схожого на те, яке ке було 24 лютого минулого року, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Пише видання Financial Times.

Міністр оборони Британії заявив, що наразі найбільше досягнення рф – серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих і це призводжить до дуже великих втрат.

"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – заявив МО Британії.

Міністр додав, що армія рф не показує бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ.

"Великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри"- підсумував Воллес.

Міністр Британії додав, що західні союзники України більш ніж будь-коли сповнені рішучості допомогти їй дати відсіч російським окупантам.

Але щодо поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко, сказав Бен Воллес.