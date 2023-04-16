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Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 українців

16 квітня 2023, 10:22
Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 українців
Фото: Радіо свобода
Відбувся черговий великий обмін полоненими.

Україна межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених українців — військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

За повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, 48 зі 130 звільнених захисників України вважались зниклими безвісти.

"Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік", – зазначено у повідомленні.

У Координаційному штабі додали, що упродовж минулого тижня вдалося визволити з неволі ворога 230 українських воїнів.

"Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців. Усі наші воїни повернуться додому! Слава Україні!" – зауважили у Координаційному штабі.

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