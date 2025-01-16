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Велиика Британія дозволила запуск ракети в космос із території Європи

16 січня 2025, 21:33
Велиика Британія дозволила запуск ракети в космос із території Європи
Фото: NASA
Цей пуск може стати першим в історії з космодрому на території Європи.
Британський регулятор видав першу ліцензію на вертикальний орбітальний запуск ракети в космос.  
 
Про це повідомляє The Telegraph.
 
Повідомляється, що ліцензію отримав німецький виробник ракет Rocket Factory Augsburg (RFA). Він став першим "оператором космічного польоту", ліцензованим Управлінням цивільної авіації Британії.
 
Ліцензія дасть змогу здійснити випробувальний політ 30-метрової ракети RFA ONE з космодрому SaxaVord на Шетландських островах. Запуск заплановано на 2025 рік.
 
SaxaVord - це перепрофільована база, яка стала першим космодромом у Великій Британії з дозволом на вертикальні запуски ракет.
 
Rocket Factory Augsburg заснована 2018 року і сподівається зайняти нішу у відносно бюджетній доставці вантажів на низьку навколоземну орбіту. Такими вантажами, наприклад, можуть стати супутники.
 
Компанія розраховує з часом вийти на щотижневі запуски. Нинішня ліцензія дозволяє робити 10 запусків на рік, не більше двох на місяць і з інтервалом не менше ніж 24 години між злетами.
 
"Отримання першої в історії ліцензії на запуск за межами майданчика ЄКА в Куру - це не просто важлива віха, це потужне підтвердження нашої технічної досконалості і поворотний момент для європейських космічних інновацій", - заявив співзасновник і комерційний директор RFA Йорн Шпурманн.

 

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