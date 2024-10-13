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Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів

13 жовтня 2024, 14:43
Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів
Фото з вільних джерел
Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.
Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів після того, як Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на президентських виборах.
 
Про це пише газета Financial Times.
 
Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.
 
За даними організації Laboratorio de Paz (Лабораторія миру) із Каракасу, щонайменше 40 особам ‒ переважно журналістам і правозахисникам ‒ паспорти анулювали без пояснень. Зазначається, що ця цифра, ймовірно, буде набагато більшою через страх венесуельців повідомляти про випадки. 
 
Також влада конфіскувала паспорти у низки людей під час спроби сісти на рейси з головного аеропорту країни.
 
Скасування паспортів відбувається на тлі ширшої кампанії репресій у відповідь на антиурядові протести, які спалахнули після результатів виборів президента, який не визнали Організація американських держав, США та ЄС.Мадуро був оголошений переможцем виборів 28 липня контрольованою урядом. 

 

Венесуелавійна в Україніросія окупанти

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