Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів
13 жовтня 2024, 14:43
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Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.
Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів після того, як Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на президентських виборах.
Про це пише газета Financial Times.
Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.
За даними організації Laboratorio de Paz (Лабораторія миру) із Каракасу, щонайменше 40 особам ‒ переважно журналістам і правозахисникам ‒ паспорти анулювали без пояснень. Зазначається, що ця цифра, ймовірно, буде набагато більшою через страх венесуельців повідомляти про випадки.
Також влада конфіскувала паспорти у низки людей під час спроби сісти на рейси з головного аеропорту країни.
Скасування паспортів відбувається на тлі ширшої кампанії репресій у відповідь на антиурядові протести, які спалахнули після результатів виборів президента, який не визнали Організація американських держав, США та ЄС.Мадуро був оголошений переможцем виборів 28 липня контрольованою урядом.