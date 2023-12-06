Венесуела готується анексувати частину Гаяни

Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, території частини Гаяни, і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гуаяна Ессекіба.

Про це пише Голос Америки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про результати референдуму щодо захисту Ессекіби.

В Національній виборчій раді Венесуели заявили, що за це проголосували більше 10 млн людей.

"Негайно активізувати дебати у Національній асамблеї та затвердження органічного закону про створення штату Гуаяна Ессекіба та виконання 5 рішень, прийнятих народом Венесуели" - заявив Мадуро.

За його словами, сьогодні буде опублікований президентський указ про створення зони комплексної оборони Ессекіби, для захисту території Венесуели.

Крім того, парламент займається розробкою прискореного плану надання громадянства Венесуели людям, які проживають в регіоні Ессекібо, тобто в Гаяні.

Венесуела вважає, що регіон Ессекібо відійшов їй після здобуття країною незалежності від Іспанії, проте Гаяна заявляє, що ця територія входила до складу Британської Гвіани, яка і стала незалежною Гаяаною.

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