Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венесуела готується анексувати частину Гаяни

06 грудня 2023, 09:24
Венесуела готується анексувати частину Гаяни
Фото з вільних джерел
Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, території частини Гаяни, і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гуаяна Ессекіба.

Про це пише Голос Америки

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про результати референдуму щодо захисту Ессекіби. 

В Національній виборчій раді Венесуели заявили, що за це проголосували більше 10 млн людей.

"Негайно активізувати дебати у Національній асамблеї та затвердження органічного закону про створення штату Гуаяна Ессекіба та виконання 5 рішень, прийнятих народом Венесуели" - заявив Мадуро.

За його словами, сьогодні буде опублікований президентський указ про створення зони комплексної оборони Ессекіби, для захисту території Венесуели.

Крім того, парламент займається розробкою прискореного плану надання громадянства Венесуели людям, які проживають в регіоні Ессекібо, тобто в Гаяні.

Венесуела вважає, що регіон Ессекібо відійшов їй після здобуття країною незалежності від Іспанії, проте Гаяна заявляє, що ця територія входила до складу Британської Гвіани, яка і стала незалежною Гаяаною.

Ми також писали, що нещодавно США послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели.

 

ВенесуелаГаяна

Останні матеріали

Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Cуспільство
Перевірка реальності для путіна. росіяни до біса втомилися від війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 09:01
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється