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Венесуела обирає президента – BBC

28 липня 2024, 17:37
Венесуела обирає президента – BBC
Фото з вільних джерел
Голосування проходить в електронному форматі.

Сьогодні, 28 липня, у Венесуелі проходять президентські вибори, де чинний президент Ніколас Мадуро, який очолює країну з 2013 року, балотується на третій термін підряд.

Про це повідомляє служба новина ВВС.

Очікується, що результати ЦВК оголосить вже ввечері.

Вибори вже назвали найбільшим викликом для правлячої соціалістичної партії PSUV з моменту її приходу до влади 25 років тому.

Його головний суперник це 74-річний Едмундо Гонсалес, колишній дипломат, який має підтримку коаліції опозиційних партій.

Опитування демонструє, що Гонсалес має значну перевагу над Мадуро.

Разом з тим, є побоювання, що результати цих виборів можуть бути сфальсифіковані, якщо вони підуть не на користь Мадуро. Їх посилюють заяви Мадуро, що він переможе "правдами і неправдами".

У Венесуелі дуже обмежена кількість спостерігачів за виборами: четверо від ООН і невелика технічна група від Центру Картера. Запрошення спостерігачам ЄС відкликав голова ЦВК, який є близьким до чинного президента. Спостерігачі з Бразилії скасували свою присутність після критики Мадуро.

Аби компенсувати відсутність міжнародних спостерігачів, опозиція мобілізувала тисячі людей спостерігати за процесом на окремих виборчих дільницях.

Багато критиків Мадуро вважають, що ці вибори - перші за останні десять років, на яких опозиція об'єдналася навколо одного кандидата і не бойкотує голосування, - можуть стати їхнім найкращим шансом усунути його від влади.

Новий президент має скласти присягу 10 січня 2025 року.

 
вибориВенесуела

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