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Венесуела посилила власну валюту в мільйон разів

Влада країни вважає, що таке рішення полегшить як готівкові операції, так і бухгалтерські розрахунки в боліварах, які тепер більше не вимагають жонглювання майже нескінченними рядками нулів
Влада Венесуели з 1 жовтня деномінувала венесуельскій болівар в 1 млн разів.
Венесуела посилила власну валюту в мільйон разів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє AP.
 
Також в обіг вводять нові банкноти без шести нулів.
 
Влада країни вважає, що таке рішення полегшить як готівкові операції, так і бухгалтерські розрахунки в боліварах, які тепер більше не вимагають жонглювання майже нескінченними рядками нулів.
 
За старої системи дволітрова пляшка газованої води могла коштувати понад 8 млн боліварів. Багато з цих купюр були дефіцитними, тому людям доводилося платити щільною пачкою інших купюр із меншим номіналом.
 
Зазначається що деномінація у Венесуелі проводиться вже втретє за останні 13 років. У 2008 році місцевий болівар "втратив" три нулі, а в 2018 році – п’ять.
 
За прогнозами Міжнародно валютного фонду, в цьому році інфляція в країні становитиме близько 5 500%.
 
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02 10 2021 16:41
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