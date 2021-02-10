НОВИНИВлада Венесуели з 1 жовтня деномінувала венесуельскій болівар в 1 млн разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Венесуела посилила власну валюту в мільйон разів
Влада країни вважає, що таке рішення полегшить як готівкові операції, так і бухгалтерські розрахунки в боліварах, які тепер більше не вимагають жонглювання майже нескінченними рядками нулів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє AP.
Також в обіг вводять нові банкноти без шести нулів.
Влада країни вважає, що таке рішення полегшить як готівкові операції, так і бухгалтерські розрахунки в боліварах, які тепер більше не вимагають жонглювання майже нескінченними рядками нулів.
За старої системи дволітрова пляшка газованої води могла коштувати понад 8 млн боліварів. Багато з цих купюр були дефіцитними, тому людям доводилося платити щільною пачкою інших купюр із меншим номіналом.
Зазначається що деномінація у Венесуелі проводиться вже втретє за останні 13 років. У 2008 році місцевий болівар "втратив" три нулі, а в 2018 році – п’ять.
За прогнозами Міжнародно валютного фонду, в цьому році інфляція в країні становитиме близько 5 500%.
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02 10 2021 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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