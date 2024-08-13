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ПОЛІТИКА

Венесуельська опозиція закликає до масових протестів проти результатів виборів

13 серпня 2024, 16:59
Венесуельська опозиція закликає до масових протестів проти результатів виборів
Фото: EPAUPG
Експерти вважають, що масові мітинги, заплановані на 17 серпня, можуть стати вирішальним моментом у боротьбі опозиції проти результатів виборів у Венесуелі.

Венесуельська опозиція на чолі із Марією Коріною Мачадо закликає до масового всесвітнього протесту проти результатів виборів вже цієї суботи, 17 серпня. Протестанти хочуть гучно заявити про перемогу опозиційного кандидата Едмунда Гонсалеса Уррутії.

Про це повідомляє El País.

Опозиція також закликає венесуельську діаспору підтримати заплановану акцію у Мадриді, Буенос-Айресі, Боготі та Сантьяго-де-Чилі.

Мачадо закликає своїх прихильників вийти на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели з протоколами результатів виборів, які опозиція опублікувала на сайті після того, як державні органи, контрольовані урядом Ніколаса Мадуро, відмовилися надати офіційні дані.

"Нехай світ побачить, що ми не дозволимо вкрасти нашу перемогу", - заявила вона.

Активісти наголошують, що ніякої хакерської атаки, яка нібито вплинула на роботу виборчої системи, не було, а їхній кандидат здобув чесну перемогу. Опозиція публічно виклала протоколи, які, на їхню думку, доводять перемогу Уррутії, але представники уряду Мадуро продовжують заявляти, що ці документи є "фальшивими".

Експерти вважають, що масові мітинги, заплановані на 17 серпня, можуть стати вирішальним моментом у боротьбі опозиції проти результатів виборів у Венесуелі.

Режим Мадуро продовжує посилювати репресії на тлі посилення протестів. Політичні лідери опозиції, такі як Амеріко Де Грація та Вільям Давіла, були заарештовані без судового рішення. Міжнародна спільнота стурбована тим, що уряд Мадуро блокує паспорти венесуельських опозиціонерів.

Нагадаємо, США пропонують Ніколасу Мадуро, нещодавно оголошеному президентом Венесуели втретє, піти з посади в обмін на помилування у справі про контрабанду наркотиків.

виборипротестиВенесуела

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