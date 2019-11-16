Венеція: площу Святого Марка відкрили, вода тримається високо
Туристам та мешканцям дозволили відвідувати площу Святого Марка у Венеції, через день після того, як вона була закрита через надзвичайно сильну повінь, що прокотилася через більшість спустошених центрів міста, повідомляє "Європеська правда".
Незважаючи на сонячне небо, місто залишається на межі в суботу через можливе наближення більшої кількості припливних вод протягом вихідних.
Фото: Європейська правда
Фото: Європейська правда
В суботу вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю був гіршим. Приплив очікується на висоті 1,15 метрів над рівнем моря в суботу опівдні.
Пізнього вівторка рівень води у Венеції досягав 1,87 метра над рівнем моря, це був найвищий рівень затоплення з 1966 року.
Нагадаємо, що хвилі на площі Святого Марка: Венецію затопила рекордна за 50 років повінь
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