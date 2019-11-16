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Венеція: площу Святого Марка відкрили, вода тримається високо

Незважаючи на сонячне небо, місто залишається на межі в суботу через можливе наближення більшої кількості припливних вод протягом вихідних
В суботу вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю був гіршим. Приплив очікується на висоті 1,15 метрів над рівнем моря в суботу опівдні.
Венеція: площу Святого Марка відкрили, вода тримається високо Фото: EPA

Туристам та мешканцям дозволили відвідувати площу Святого Марка у Венеції, через день після того, як вона була закрита через надзвичайно сильну повінь, що прокотилася через більшість спустошених центрів міста, повідомляє "Європеська правда".

Незважаючи на сонячне небо, місто залишається на межі в суботу через можливе наближення більшої кількості припливних вод протягом вихідних. 

Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

В суботу вранці вода на площі Святого Марка знову піднімалася, і прогноз на неділю був гіршим. Приплив очікується на висоті 1,15 метрів над рівнем моря в суботу опівдні.

Пізнього вівторка рівень води у Венеції досягав 1,87 метра над рівнем моря, це був найвищий рівень затоплення з 1966 року.

Нагадаємо, що хвилі на площі Святого Марка: Венецію затопила рекордна за 50 років повінь

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16 11 2019 15:20
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