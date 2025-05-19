Венс зробив заяву щодо переговорів про ситуацію в Україні

Віцепрезидент США припустив, що путін не знає, як вийти з війни.

Переговори про закінчення війни в Україні зайшли у глухий кут.

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Clash Report.

"Ми розуміємо, що переговори про війну в Україні зайшли в певний глухий кут", - зазначив він.

Також він припустив, що російський диктатор путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни"."

Якщо росія не бажає брати участь, зрештою США повинні сказати, що це не наша війна, - додав Венс.

Варто зазначити, що ці заяви прозвучали незадовго до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та диктатором путіним.