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Венс зробив заяву щодо переговорів про ситуацію в Україні

19 травня 2025, 18:55
Венс зробив заяву щодо переговорів про ситуацію в Україні
Wikipedia
Віцепрезидент США припустив, що путін не знає, як вийти з війни.
Переговори про закінчення війни в Україні зайшли у глухий кут. 
 
Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Clash Report.
 
"Ми розуміємо, що переговори про війну в Україні зайшли в певний глухий кут", - зазначив він.
 
Також він припустив, що російський диктатор путін, "схоже, не зовсім знає, як вийти з війни"."
 
Якщо росія не бажає брати участь, зрештою США повинні сказати, що це не наша війна, - додав Венс.
 
Варто зазначити, що ці заяви прозвучали незадовго до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та диктатором путіним.
СШАвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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