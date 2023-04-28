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Верещук назвала, скільки грошей потрібно для розмінування України

28 квітня 2023, 09:50
Верещук назвала, скільки грошей потрібно для розмінування України
Фото: з вільних джерел
Йдеться про 40 мільярдів доларів.

На розмінування української території станом на сьогодні потрібно $40 млрд.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук.

За її словами, нині Україна є найзамінованішою країною у світі. 174 тисячі квадратних кілометрів території України – заміновано. Цю територію можна порівняти з площею кількох Австрій. Віцепрем'єрка зазначила, що власними силами вдалося розмінувати лише 3% небезпечних територій. Якщо розмінування вестиметься нинішніми темпами, то воно триватиме 70 років. Висновок – ми без міжнародної підтримки не впораємось.

Доки формується коаліція, що допоможе Україні вирішити це питання кардинальним чином, центральна та місцева влада визначається з найкритичнішими ділянками, куди слід спрямувати власні не надто великі можливості.

Верещук каже, що в першу чергу розміновують об'єкти енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити населені пункти електроенергією, а також дороги та узбіччя, адже саме там люди найчастіше ризикують підірватися на мінах.

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