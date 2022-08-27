Верещук: Переселенців розмістять у закладах освіти, які працюватимуть онлайн
Заклади освіти, які працюватимуть в онлайн-режимі, розмістять внутрішньо переміщених українців із небезпечних і тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, першочерговим завданням влади є забезпечення кожної сім'ї, що евакуюється в небезпечні регіони, належними умовами для проживання. А утеплені та обладнані приміщення освітніх установ можуть слугувати хорошим прихистком для людей, зокрема взимку.
"Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення - утеплені й обладнані - можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - повідомляється у відомстві.
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