Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору
Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.
Про це народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк написав у Telegram.
До тексту законопроєкту в останній момент внесли правки, які "фактично знищують незалежність" Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й підпорядковують їхню діяльність генеральному прокурору, попередили у спільній заяві НАБУ і САП.
- генеральний прокурор дістає доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
- має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, у разі їхнього невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
- може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
- сам вирішує спори про підслідність;
- самостійно підписує підозри топпосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів – це вирішує тільки генпрокурор.