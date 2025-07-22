Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору

Законопроєкт, який передбачає підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору, підтримали в другому читанні 263 народних депутати

Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.

Про це народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк написав у Telegram.

До тексту законопроєкту в останній момент внесли правки, які "фактично знищують незалежність" Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й підпорядковують їхню діяльність генеральному прокурору, попередили у спільній заяві НАБУ і САП.

Як заявили у НАБУ і САП, законопроєкт передбачає, що:

генеральний прокурор дістає доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, у разі їхнього невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів – це вирішує тільки генпрокурор.

У разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора, стверджують у заяві два антикорупційні відомства.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована", – підкреслюють вони.

Железняк додав, що у випадку затвердження Радою цих змін НАБУ і САП "по факту перетворяться в весільних генералів".