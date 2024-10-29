Верховна рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого

Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів. Це було вже 13-е голосування за воєнний стан від початку повномасштабної війни.

За словами Железняка, під час голосування:

311 народних депутатів підтримали законопроєкт #12151 про продовження воєнного стану;

304 - законопроєкт #12152 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені з 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го.

Нагадаємо. що воєнний стан в Україні було введено у день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, та вперше продовжено 25 травня. Того ж дня представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко офіційно заявив про введення обмежень на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Востаннє термін дії воєнного стану було продовжено з 11 серпня 2024 року до 9 листопада цього року.