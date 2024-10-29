Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Верховна рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого

29 жовтня 2024, 13:13
Верховна рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого
Фото: rada.gov.ua
Це було вже 13-е голосування за воєнний стан від початку повномасштабної війни.
Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів. Це було вже 13-е голосування за воєнний стан від початку повномасштабної війни.
 
Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутата Ярослав Железняк.
 
За словами Железняка, під час голосування:
 
  • 311 народних депутатів підтримали законопроєкт #12151 про продовження воєнного стану;
  • 304 - законопроєкт #12152 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
 
Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені з 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го.
 
Нагадаємо. що воєнний стан в Україні було введено у день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, та вперше продовжено 25 травня. Того ж дня представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко офіційно заявив про введення обмежень на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.
 
Востаннє термін дії воєнного стану було продовжено з 11 серпня 2024 року до 9 листопада цього року.

 

Верховна Радамобілізаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється