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Верховна Рада призначила новий уряд України

17 липня 2025, 15:33
Верховна Рада призначила новий уряд України
Проголосували за міністрів
Верховна Рада 17 липня схвалила призначення уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
 
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
 
"Рада призначила новий (ну точніше такий самий як був) склад уряду", – написав він.
 
"За" проголосувало 254 нардепи, з них 193 – з "Слуги народу".
 
Окремо буде голосування щодо голів Міноборони за Міністерства іноземних справ України, кандидатури вносив президент України Володимир Зеленський.
 
Проголосували за призначення:
 
  • Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримав підвищення до першого віцепрем'єра)
  • Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишився)
  • Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримав підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)
  • Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишився на посаді)
  • Германа Галущенка – міністром юстиції (змінив міністерство – він очолював енергетики)
  • Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)
  • Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищився – він був першим заступником міністра фінансів)
  • Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишилася)
  • Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначили)
  • Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначили)
  • Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначили)
  • Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначили)
  • Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищили він був першим заступником міністра економіки)
  • Андрій Сибіга  – міністром закордонних справ 
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.  
 

 

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