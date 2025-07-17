Верховна Рада призначила новий уряд України

Проголосували за міністрів

Верховна Рада 17 липня схвалила призначення уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Рада призначила новий (ну точніше такий самий як був) склад уряду", – написав він.

"За" проголосувало 254 нардепи, з них 193 – з "Слуги народу".