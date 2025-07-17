Верховна Рада призначила новий уряд України
17 липня 2025, 15:33
Проголосували за міністрів
Верховна Рада 17 липня схвалила призначення уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
"Рада призначила новий (ну точніше такий самий як був) склад уряду", – написав він.
"За" проголосувало 254 нардепи, з них 193 – з "Слуги народу".
Окремо буде голосування щодо голів Міноборони за Міністерства іноземних справ України, кандидатури вносив президент України Володимир Зеленський.
Проголосували за призначення:
- Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримав підвищення до першого віцепрем'єра)
- Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишився)
- Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримав підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишився на посаді)
- Германа Галущенка – міністром юстиції (змінив міністерство – він очолював енергетики)
- Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)
- Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищився – він був першим заступником міністра фінансів)
- Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишилася)
- Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначили)
- Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначили)
- Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначили)
- Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначили)
- Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищили він був першим заступником міністра економіки)
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Андрій Сибіга – міністром закордонних справ
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Денис Шмигаль – міністр оборони.