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Верховна Рада схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік

19 листопада 2024, 15:07
Верховна Рада схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік
Фото: rada.gov.ua
У бюджеті закладені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.
Верховна Рада України схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік. 
 
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
 
За його словами, за проєкт бюджету проголосували 257 нардепів. 
 
Він зазначив, що у бюджет закладені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.
 
Водночас дохід заплановано на рівні 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д, який ще не підписав президент). 
 
Крім того, у бюджеті закладені 1,5 млрд грн на телемарафон.
 
Нардеп нагадав, що ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд доларів.
 
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