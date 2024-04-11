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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію

11 квітня 2024, 10:53
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію
Фото: milnavigator.com
"За" віддали голоси 283 людини.

Український парламент сьогодні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. "За" віддали голоси 283 людини.

Про це повідомили народні депутати в соцмережах.

За документ проголосували приблизно за п'ять хвилин після узгодження правок, які вночі розглядали до 2 години. Законопроєкт ухвалили в комітетській редакції.

"Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227)", – сказав нардеп Ярослав Железняк.

Народна депутатка Ірина Геращенко написала, що "227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина".

Як голосували по фракціям:

  • Слуга - 192
  • ЄС - 0
  • Батьківщина - 2
  • Платформа за життя та мир - 18
  • Голос - 16
  • Відновлення -16
  • За майбутнє - 12
  • Довіра - 15
  • Позафракційні - 12.

Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз неопублікований на сайті Верховної Ради. 

Верховна Радамобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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