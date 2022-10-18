Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою росією
Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою росією і засудила воєнні злочини росіян, зокрема геноцид чеченського народу.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 287 нардепів.
Рада визнала, що росія окупувала Ічкерію, а також вчинила воєнні злочини під час першої та другої чеченських воєн.
Крім цього, український парламент закликав міжнародні організації забезпечити незалежне розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Ічкерії, та притягти винних до відповідальності.
У Раді нагадали, що у березні 1992 року Чеченська Республіка Ічкерія проголосила незалежність від росії, але росіяни розпочали війну. А в 1997 році рф порушила підписаний з Ічкерією договір про мир.
Після проголошення Ічкерією незалежності росія вирішила збройним шляхом придушити самостійність республіки.
За результатами першої чеченської війни росія та Ічкерія підписали мирний договір, за яким Чечня де-факто стала самостійною республікою, однак у 1997 році рф порушила договір, розпочавши другу чеченську війну і зрештою перемогла, знищивши незалежність Ічкерії.
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