ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада постановою 2662-IX визнала окупацію росією Північних територій Японії (Курильські острови).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою територією Японії
Фото: з вільного доступу
Рада заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, визнала їх окупованими та закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу островів.
Також український парламент звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ і національних парламентів держав світу із закликом послідовно підтримувати врегулювання статусу Північних територій Японії.
Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області рф, проте Японія це оскаржує і вважає острови своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.
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07 10 2022 17:19 МЕДІА
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