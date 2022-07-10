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Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою територією Японії

Верховна Рада постановою 2662-IX визнала окупацію росією Північних територій Японії (Курильські острови).
Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою територією Японії Фото: з вільного доступу
Рада заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, визнала їх окупованими та закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу островів.
 
Також український парламент звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ і національних парламентів держав світу із закликом послідовно підтримувати врегулювання статусу Північних територій Японії.
 
Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області рф, проте Японія це оскаржує і вважає острови своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.
 
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07 10 2022 17:19
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