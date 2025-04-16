Верховна Рада звернулась до ЄС з проханням продовжити лібералізацію торгівлі

"За" відповідну постанову проголосували 252 парламентарі.

До 5 червня цього року діятимуть заходи з лібералізації торгівлі між Європейським Союзом та Україною. У середу, 16 квітня, Верховна Рада України проголосувала за постанову №13143 щодо звернення до Європейського Союзу з проханням продовжити заходи зі скасування усіх мит, квот на товари з України.

Про це зазначив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Прийняття цієї постанови підтримали 252 народні депутати. Железняк вказує, що український парламент просить ЄС максимально спростити переговорний процес між нашою країною та органами Євросоюзу та невідкладно його розпочати щодо внесення змін до додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються взаємних тарифних поступок на імпорт товарів.

Депутати також закликають Європарламент, Єврокомісію, Раду ЄС та уряди й парламенти країн-членів ЄС: максимально сприяти взаємовигідній економічній співпраці між Україною та Євросоюзом; визначити напрямки взаємодії та посилити співпрацю, зокрема, щодо забезпечення продовольчої безпеки та посилення технологічного та інноваційного потенціалу.

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, продовживши його в 2023-му. 13 травня 2024-го Рада ЄС ухвалила продовження цього режиму до 5 червня 2025 року. Водночас запроваджено механізм екстреного гальмування для чутливих сільськогосподарських продуктів. З 6 червня 2024 року діє нова схема вільної торгівлі з автоматичним захисним механізмом для певних секторів. Україна попередила, що закінчення безмитної торгівлі може завдати серйозної шкоди економіці. ЄС не планує нових торговельних преференцій після 2025 року, а Україна планує посилити діалог щодо "торговельного безвізу".