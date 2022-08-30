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Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про медіа

Ольга
Матарикіна
Документ необхідний для початку переговорів про вступ України у ЄС
Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про медіа Фото:pressident.gov.ua
Верховна Рада України у першому читання підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Законопроєкт підтримали 233 депутати. За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 – від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 – Партія "За майбутнє", 12 – "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.
 
"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.
 
Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа". 
 
Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".
 
В’ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами". 
 
Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.
 
В той же час, віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".
 
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30 08 2022 15:05
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