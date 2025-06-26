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Верховний лідер Ірану прокоментував удари США

26 червня 2025, 15:55
Верховний лідер Ірану прокоментував удари США
Фото: DW
Він також озвучив власну версію причин ударів
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що американські удари по ядерних об'єктах не зачепили нічого "значимого". Він стверджує, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно перебільшив" наслідки.
 
Про це пише BBC та The Guardian
 
Аятола заявив, що "американський режим" приєднався до війни, "бо вони відчули, що якщо цього не зроблять, сіоністський режим буде повністю зруйновано". Він також пообіцяв Штатам удари у відповідь, якщо вони ще атакуватимуть іранські об'єкти. 
 
"Вони атакували наші ядерні об'єкти, що, звичайно, заслуговувало б на кримінальне переслідування в міжнародних судах, але вони не зробили нічого суттєвого", – стверджував Хаменеї в телевізійному зверненні. 
 
Невідомо, чи його слова відповідають дійності. 
 
Нагадаємо, що Трамп заявляв, що завдані 22 червня американські удари по трьох ядерних об'єктах нібито зруйнували їх. Але американська преса з посиланням на дані розвідки повідомляла, що наслідки й близько не такі значні.
СШАІранвійна в Україні

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