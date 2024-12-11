Верховний лідер Ірану вперше прокоментував крах режиму Асада – Reuters

Алі Хаменеї звинуватив Туреччину у падінні режиму Башара Асада

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що повалення режиму диктатора Сирії Башара Асада було результатом плану США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Алі Хаменеї, один із сусідів Сирії також зіграв свою роль. Він не назвав країну, але, схоже, мав на увазі Туреччину, яка підтримує повстання.

"Те, що сталося в Сирії, було в основному сплановано в командних кімнатах Америки та Ізраїлю. У нас є докази цього", – сказав лідер Ірану.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.