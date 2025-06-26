Верховний лідер Ірану заявив про "перемогу" над Ізраїлем та США
26 червня 2025, 17:31
Фото: DW
Також Хаменеї вважає, що Іран "дав Америці сильного ляпаса"
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своїх перших публічних коментарях після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном проголосив те, що він назвав перемогою над Ізраїлем та США.
Про це передає The Wall Street Journal.
"Американський режим вплутався у пряму війну, бо вважав, що якщо цього не зробити, сіоністський режим буде повністю знищений. Але ця війна не дала жодних успіхів. Тут Ісламська Республіка здобула перемогу, а ми, навпаки, дали Америці сильного ляпаса", – сказав він, маючи на увазі Ізраїль.
Зі свого боку іранське агентство IRNA повідомляє, що Хаменеї заявив про повалення сіоністського режиму.
"Я вітаю іранський народ. Сіоністський режим майже повалений і був розчавлений під ударами Ісламської Республіки", – сказав лідер Ірану.
Він вважає, що США не досягли жодних перемог, а Трамп займався "грою на публіку".
Хаменеї каже, що Іран ніколи не капітулює, а також пригрозив новими атаками проти американських баз в регіоні в разі поновлення атака проти Ірану.