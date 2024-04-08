Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска

Згідно з документом, оприлюдненим судом, мільярдер "розпочав кампанію з дезінформації".

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X (Twitter).



Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документом, оприлюдненим судом, мільярдер "розпочав кампанію з дезінформації", і що X (Twitter) зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і не скасує обмеження, накладені на деякі акаунти X (Twitter) у Бразилії.

У кількох своїх дописах у соціальних мережах протягом вихідних мільярдер критикував Мораеса, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.

Крім того, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до X (Twitter) в усій країні.

За інформацією місцевих ЗМІ, в неділю регуляторне агентство Anatel попередило операторів зв'язку про можливу необхідність відключити доступ до платформи X (Twitter).