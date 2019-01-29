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Суд дозволив конфісковувати майно російських державних банків за анексію Криму

Суд дозволив стягнення з Росії компенсації втрати внаслідок анексії Криму майна на користь 18 компаній та однієї фізичної особи
Верховний суд України надав дозвіл конфісковувати майно російських державних банків "Сбербанк", "Промінвестбанк" та "ВТБ" за втрачене внаслідок анексії Криму майно 18 компаній з групи "Приват".
Суд дозволив конфісковувати майно російських державних банків за анексію Криму Фото: AFP

Таким чином суд дозволив виконувати на території України рішення Гаазького трибуналу, щодо стягнення з Росії компенсації втрати внаслідок анексії Криму майна на користь 18 компаній та однієї фізичної особи.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, діючи як суд апеляційної інстанції, розглянув апеляційні скарги на згадані ухвали у відкритому судовому засіданні", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Там також зазначають, що залишили без змін рішення апеляційного суду першої інстанції, який дозволив конфісковувати активи російських банків в Україні.

Нагадаємо, що 12 вересня стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків "ВТБ", "Промінвестбанк" та "Сбербанк" для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.

Після цього російський державний "Внешэкономбанк" направив позов проти України до Стокгольмського арбітражу через "експропріацію" активів. Також зазначається, що російські державні банки, зокрема "Сбербанк", оскаржують рішення Київського суду у Верховному суді України.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.
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29 01 2019 14:35
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