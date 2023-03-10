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Верховний суд Естонії підтвердив штраф жінці, яка у соцмережах вітала російські ВДВ

10 березня 2023, 10:20
Верховний суд Естонії підтвердив штраф жінці, яка у соцмережах вітала російські ВДВ
Фото: telegraph.co.uk
Вчинок жінки прирівняли до схвалення дій російської армії в Україні.

Верховний суд Естонії підтвердив рішення про штраф для жінки, яка у "день ВДВ" привітала російських десантників, що прирівняли до схвалення дій російської армії в Україні.

Про це повідомляє видання ERR.

Жителька Естонії російського походження Галина Кисельова у "день ВДВ" 2 серпня опублікувала у місцевій групі листівку-привітання з професійним святом для «всіх, хто служив». На ній зображені десантники з прапором радянських ВДВ та відповідними шевронами.

Пост не залишився без уваги і зрештою поліція виписала їй штраф у 120 євро.

Кисельова оскаржила його в повітовому суді і виграла - суд скасував штраф, вирішивши, що листівка не має прямого зв’язку із триваючою війною росії проти України і російськими злочинами.

Натомість Верховний суд не погодився з таким висновком та підтвердив накладання штрафу. Рішення опублікували у четвер. Суд аргументує це тим, що поширення чи використання символіки, яка пов’язана з агресією, злочинами проти людяності, геноцидом тощо у форматі й контексті, в якому це виглядає підтримкою чи виправданням таких дій, є правопорушенням. Судді взяли до уваги, що Кисельова вирішила привітати російських десантників після пів року повномасштабної війни проти України, і на той час були вже добре відомі численні факти про злочини, скоєні російськими військовими, зокрема і десантниками.

Відтак, аргументують вони, публікацію листівки з побажанням успіхів російським ВДВ однозначно можна трактувати як підтримку дій російської армії. Судді зауважили також, що росія десятиліттями культивувала образ своїх ВДВ як особливого символу військової сили.

війнаЕстоніяросійські військовісудштраф

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