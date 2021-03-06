Верховний суд Іспанії відновив першу профспілку секс-працівників

В Іспанії проституція офіційно не заборонена законом, але і не узаконена. Хоча це не вважається роботою, по всій країні існує велика кількість ліцензованих місць розпусти

Верховний суд Іспанії визнав право працівників секс-індустрії створювати власні профспілки, скасувавши раніше винесене судове рішення про розпуск першої такої організації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Профспілка, відома як OTRAS (або "Організація секс-працівників"), була створена в серпні 2018 року, але закрита три місяці по тому за постановою Національного суду після апеляції уряду соціалістичного прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Але після апеляції Верховний суд виніс рішення на користь OTRAS, заявивши, що його статут, який викликав початковий судовий позов, був створений "відповідно до закону" і що секс-працівники "мають фундаментальне право на свободу асоціації та право на створення союзу".

У своєму рішенні від листопада 2018 року Національний суд стверджував, що дозвіл на існування профспілки рівносильний "визнанню акту купівлі секс-послуг законним".

Після заснування OTRAS отримав дозвіл від Міністерства праці, і його статут був публічно зареєстрований в офіційній газеті за день до того, як уряд пішов на літні канікули. Але за три тижні уряд почав судові розгляди проти нього.

В Іспанії проституція офіційно не заборонена законом, але і не узаконена. Хоча це не вважається роботою, по всій країні існує велика кількість ліцензованих місць розпусти.