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Верховний суд Іспанії відновив першу профспілку секс-працівників

В Іспанії проституція офіційно не заборонена законом, але і не узаконена. Хоча це не вважається роботою, по всій країні існує велика кількість ліцензованих місць розпусти
Верховний суд Іспанії визнав право працівників секс-індустрії створювати власні профспілки, скасувавши раніше винесене судове рішення про розпуск першої такої організації в країні.
Верховний суд Іспанії відновив першу профспілку секс-працівників Фото: maximummedia.ie
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
 
Профспілка, відома як OTRAS (або "Організація секс-працівників"), була створена в серпні 2018 року, але закрита три місяці по тому за постановою Національного суду після апеляції уряду соціалістичного прем'єр-міністра Педро Санчеса.
 
Але після апеляції Верховний суд виніс рішення на користь OTRAS, заявивши, що його статут, який викликав початковий судовий позов, був створений "відповідно до закону" і що секс-працівники "мають фундаментальне право на свободу асоціації та право на створення союзу".
 
У своєму рішенні від листопада 2018 року Національний суд стверджував, що дозвіл на існування профспілки рівносильний "визнанню акту купівлі секс-послуг законним".
 
Після заснування OTRAS отримав дозвіл від Міністерства праці, і його статут був публічно зареєстрований в офіційній газеті за день до того, як уряд пішов на літні канікули. Але за три тижні уряд почав судові розгляди проти нього.
 
В Іспанії проституція офіційно не заборонена законом, але і не узаконена. Хоча це не вважається роботою, по всій країні існує велика кількість ліцензованих місць розпусти.
 
 
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03 06 2021 13:24
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