Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Верховний суд Нідерландів постановив повернути "скіфське золото" Україні

09 червня 2023, 13:05
Верховний суд Нідерландів постановив повернути
Джерело: .bbc
Мистецькі цінності передадуть Україні.

Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про "скіфське золото". 

Про це повідомляє NOS.

У Нідерландах після 9 років судової тяганини ухвалили остаточне рішення щодо "скіфського золота". Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року, і відхилив скаргу "кримських музеїв".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав рішення нідерландського суду.

"Тріумф справедливості буде й в інших справах, які стосуються злочинів росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації", – зазначив він.

Нагадаємо, що у 2013 році київський Музей історичних коштовностей України, а також чотири музеї у Криму сформували колекцію для виставки. До неї увійшли коштовності скіфів та інші експонати.

До січня 2014 року мистецькі цінності перебували у Німеччині, а на початку лютого 2014 року експонати перевезли в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Там була організована виставка.

У цей час в Україні відбувалася Революція гідності, а згодом росія підступно окупувала Крим. Після цього виникла дискусія, куди повертати експонати: до Києва чи "кримських музеїв".

Міністерство культури України заочно вилучило експонати зі захоплених росіянами музеїв і передало на зберігання до Національного музею історії України. Своєю чергою Міністерство закордонних справ звернулося до посольства Нідерландів з офіційною нотою та попросило повернути коштовності Україні.

У 2016 році суд у Нідерландах постановив повернути "скіфське золото" до України, але у січні 2017-го "кримські музеї" почали оскаржувати рішення.

Судова тяганина тривала протягом довгих років, але сьогодні Верховний суд Нідерландів поставив крапку у цій справі.

Скіфське золотосудНідерланди

Останні матеріали

Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється