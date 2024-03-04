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ПОЛІТИКА

Верховний суд США постановив, що Трамп має право знову балотуватися в президенти

04 березня 2024, 18:05
Верховний суд США постановив, що Трамп має право знову балотуватися в президенти
Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Про це повідомляє NBC News.

Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися через спробу зірвати вибори у 2020 році, на яких переміг Джо Байден.

Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.

У постанові зазначено, що Конгрес, а не штати, повинен встановлювати правила застосування положення 14-ї поправки.

Варто зауважити, це рішення гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі, де місцеві суди ухвалювали подібні рішення щодо колишнього президента.

Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Подібні позови подали також в інших штатах. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня. Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити ім'я Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Експрезидент оскаржував рішення суддів у всіх цих штатах.

Рішення Верховного суду США анулювало рішення всіх судів штатів.

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. 

Трампвибори

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