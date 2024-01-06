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Верховний суд США вирішуватиме, чи можна зняти Трампа з виборів – AP

06 січня 2024, 13:23
Верховний суд США вирішуватиме, чи можна зняти Трампа з виборів – AP
Фото: Great again
Питання розглянуть на основі поправки до Конституції про заборону участі в "повстанні чи заколоті".

Верховний суд США оголосив у п’ятницю, що розгляне питання дискваліфікації експрезидента Дональда Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в "повстанні чи заколоті".

Про це пише  Associated Press (AP).

Судді визнали необхідність оперативно винести рішення до 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймериз у штатах, включно з Колорадо. Суд погодився розглянути апеляцію Трампа у справі Колорадо щодо його ролі в подіях, кульмінацією яких став напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Найвищий суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3 14-ої поправки до Конституції заборонив йому участь у праймериз штату через події 6 січня 2021 року – штурм Капітолія прихильниками експрезидента.

Верховний суд США вперше розглядатиме значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє посадовцям, які "брали участь у повстанні чи заколоті", обіймати державні посади США.

Рішення найвищого суду США взяти до розгляду цю справу є найбільш безпосереднім його втручанням у президентські вибори у США з 2000 року, коли консервативна більшість суддів у справі "Буш проти Гора" фактично вирішила перемогу республіканця Джорджа Буша-молодшого.

Підкреслюючи терміновість, аргументи відбудуться 8 лютого, під час, як правило, майже місячної зимової перерви для суддів. Стислий часовий проміжок може дозволити суду прийняти рішення до "супервівторка" 5 березня, коли за один день може бути зібрана найбільша кількість делегатів, у тому числі в Колорадо.

Трамп попросив суд скасувати рішення у справі Колорадо, навіть не заслухавши аргументів. 

"Рішення Верховного суду Колорадо неконституційно позбавить виборчих прав мільйони виборців у Колорадо та, ймовірно, буде використано, як шаблон для позбавлення десятків мільйонів виборців по всій країні", — написали адвокати Трампа.

Трамп має перемогти на багатьох підставах, зокрема те, що події 6 січня не були повстанням. Навіть якщо це "було повстанням", то сам Трамп не брав участі. Вони також стверджують, що положення про повстання не стосується президента.

Критики експрезидента, який подав до суду в Колорадо, погодилися, що судді мають втрутитися зараз і вирішити проблему, як і багато експертів із виборчого законодавства.

Рішення Верховного суду, матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США у 2024 році й може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які назвали спробу застосувати 14-ту поправку "полюванням на відьом".

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