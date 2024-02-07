Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російського магната Усманова – Reuters

Верховний суд відхилив апеляцію.

російсько-узбецький металургійний та телекомунікаційний магнат Алішер Усманов залишиться у списку санкцій ЄС. Верховний суд ЄС відхилив апеляцію.

Про це пише Reuters.

У березні 2022 року Євросоюз включив у санкційний список магната Алішера Усманова через "особливо тісні зв’язки" із президентом рф путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України", – йдеться в рішенні ЄС щодо санкцій.

Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію на санкційний список колишнього першого віце-прем'єра росії Ігоря Шувалова.

ЄС назвав його "підтримкою дій і політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".