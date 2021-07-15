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Вертоліт армії США здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт втрачає висоту і здійснює вимушену посадку на площі Шарля де Голля в Бухаресті
Вертоліт американської армії здійснив екстрену посадку в румунській столиці Бухаресті прямо на жвавій дорозі в центрі міста.
Вертоліт армії США здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md. 
 
На опублікованих кадрах видно, як вертоліт втрачає висоту і здійснює вимушену посадку на площі Шарля де Голля в Бухаресті.
 
Крім повалених стовпів на кадрах можна побачити злегка пошкоджений фургон. Ще одна машина пошкоджена опорою ЛЕП, що впала. Жертв в результаті інциденту немає.
 
Транспортний вертоліт армії США Black Hawk виконував тренувальний політ, під час якого щось пішло не так, і пілотам довелося приземлитися.
 
Американські військові і румунська поліція проводять перевірки на місцях. На рівні американської армії буде сформована комісія фахівців, вона визначить причину інциденту.
 
Вертоліт армії США здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста / Фото: Inquam Photos/Octav Ganea, George Călin
Подібний інцидент за участю цього типу американського вертольота стався в районі Добруджі, Румунія понад місяць тому. Тоді під час військових навчань НАТО пілотам довелося екстрено приземлитися у полі.
 
Як повідомлялося , у результаті аварії літака біля аеропорту шведського міста Еребру в четвер загинули всі дев'ять осіб, що перебували на борту.
 
 
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15 07 2021 16:52
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