На опублікованих кадрах видно, як вертоліт втрачає висоту і здійснює вимушену посадку на площі Шарля де Голля в Бухаресті

Вертоліт американської армії здійснив екстрену посадку в румунській столиці Бухаресті прямо на жвавій дорозі в центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт втрачає висоту і здійснює вимушену посадку на площі Шарля де Голля в Бухаресті.

Крім повалених стовпів на кадрах можна побачити злегка пошкоджений фургон. Ще одна машина пошкоджена опорою ЛЕП, що впала. Жертв в результаті інциденту немає.

Транспортний вертоліт армії США Black Hawk виконував тренувальний політ, під час якого щось пішло не так, і пілотам довелося приземлитися.

Американські військові і румунська поліція проводять перевірки на місцях. На рівні американської армії буде сформована комісія фахівців, вона визначить причину інциденту.

Вертоліт армії США здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста / Фото: Inquam Photos/Octav Ganea, George Călin

Подібний інцидент за участю цього типу американського вертольота стався в районі Добруджі, Румунія понад місяць тому. Тоді під час військових навчань НАТО пілотам довелося екстрено приземлитися у полі.

Як повідомлялося , у результаті аварії літака біля аеропорту шведського міста Еребру в четвер загинули всі дев'ять осіб, що перебували на борту.