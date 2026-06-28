Вертоліт нафтового гіганта розбився в Саудівській Аравії

У самій нафтовій компанії на запит про коментар одразу не відповіли.

Вертоліт найбільшої у світі нафтової компанії розбився у неділю, 28 червня, на сході Саудівської Аравії.

Вертоліт належав саудівській нафтовій компанії Aramco – найбільшому у світі виробнику нафти. Він впав о шостій ранку за місцевим часом на узбережжі Перської затоки, неподалік великого нафтового терміналу країни.

Про загибель 14 людей повідомило державне інформаційне агентство Саудівської Аравії. Жодних подробиць про модель вертольота чи мету польоту поки не оприлюднили.