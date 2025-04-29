Весняний наступ росії розпочався: Україна готується до нової хвилі боїв

З приходом теплої погоди ґрунт твердне, а листя на деревах знижує ефективність українських безпілотників.

Весняне загострення на фронті вже відчутне — з приходом теплої погоди російські війська активізували наступальні дії, намагаючись скористатися сприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ключові бойові дії точаться поблизу Покровська — стратегічно важливого міста на Донеччині. За даними 14-ї бригади Національної гвардії України, 17 квітня було зупинено масовану атаку росіян, під час якої знищено десятки одиниць бронетехніки та мотоциклів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив про подвоєння кількості російських штурмів у порівнянні з попереднім тижнем.

Наступ триває на тлі міжнародного політичного тиску. Колишній президент США Дональд Трамп закликає до перемир’я та натякає на можливе припинення підтримки України, якщо домовленостей не буде досягнуто найближчим часом. У кремлі ж оголосили про тимчасове "перемир’я" на початку травня, яке українські офіційні особи вважають черговою пропагандистською маніпуляцією.

Попри активізацію ворога, українські сили змогли стабілізувати фронт. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у квітні росія захопила менш ніж 100 квадратних кілометрів — найповільніший темп з літа минулого року. Водночас Україна повертає частину втрачених територій.

Одним з головних інструментів оборони стали дрони. Вони виконують роль очей і зброї на передовій: розвідка, наведення, знищення техніки — все з повітря. Завдяки цьому українська армія стримує ворога, використовуючи менше живої сили.

Проте ситуація ускладнюється. Листя на деревах обмежує видимість для безпілотників, а твердіший ґрунт сприяє механізованим атакам росії. У Куп’янському напрямку вже відзначено нові спроби наступу: після переправи через річку Оскіл близько 500 російських військових були зупинені контратакою українських сил. Тут, за словами командира "Корсара", до 85% втрат ворога припадає на роботу дронів.

Втім, ресурсів в України обмежено. Артилерійські боєприпаси швидко вичерпуються, і без нового пакета допомоги з боку США ситуація може погіршитися. Європейські партнери не мають достатніх потужностей для компенсації дефіциту. За словами аналітика Франца-Штефана Гаді, Україна змушена буде знижувати темп вогню, а дрони не зможуть повністю замінити брак піхоти.

"Ми затримали ворога, але він перегруповується. Тиша — тимчасова", — кажуть українські офіцери.

Чи витримає Україна нову хвилю наступу влітку — стане зрозуміло найближчими тижнями. Але вже зараз зрозуміло: бої попереду будуть важкими.