"Вести" опублікували рейтинг найвпливовіших людей і явищ України
Вперше рейтинг очолив не людина, а явище, з яким в 2020 році зіткнувся весь світ - коронавірус, повідомляє "News One". Друге місце в рейтингу зайняли посли країн G7, на третьому рядку - олігарх Ринат Ахметов. Четверту позицію рейтингу розділили між собою відразу дві людини: президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак. На п'ятому місці - голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук.
До першої десятки увійшли також ряд політиків і бізнесменів, а саме: глава МВС Арсен Аваков, американський мільярдер Джордж Сорос, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і мер Києва Віталій Кличко.
Фото: News One
Повний список першої десятки виглядає так:
-
COVID-19
-
Посли країн G7
-
Рінат Ахметов
-
Володимир Зеленський - Андрій Єрмак
-
Віктор Медведчук
-
Арсен Аваков
-
Петро Порошенко
-
Джордж Сорос
-
Дмитро Разумков
-
Віталій Кличко.
Відзначимо, що в порівнянні з минулорічним рейтингом видання "Вести", в першу десятки не потрапили бізнесмени Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, а також лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того, в рейтингу за 2020 рік не згадується нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету
- ФОТО Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення
- ФОТО На Сицилії прокинувся вулкан Етна, стовп попелу - понад 5 кілометрів