"Вести" опублікували рейтинг найвпливовіших людей і явищ України

До першої десятки увійшли також ряд політиків і бізнесменів, а саме: глава МВС Арсен Аваков, американський мільярдер Джордж Сорос, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і мер Києва Віталій Кличко.

Вперше рейтинг очолив не людина, а явище, з яким в 2020 році зіткнувся весь світ - коронавірус, повідомляє "News One". Друге місце в рейтингу зайняли посли країн G7, на третьому рядку - олігарх Ринат Ахметов. Четверту позицію рейтингу розділили між собою відразу дві людини: президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак. На п'ятому місці - голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук.

До першої десятки увійшли також ряд політиків і бізнесменів, а саме: глава МВС Арсен Аваков, американський мільярдер Джордж Сорос, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і мер Києва Віталій Кличко.

Фото: News One

Повний список першої десятки виглядає так:

COVID-19

Посли країн G7

Рінат Ахметов

Володимир Зеленський - Андрій Єрмак

Віктор Медведчук

Арсен Аваков

Петро Порошенко

Джордж Сорос

Дмитро Разумков

Віталій Кличко.

Відзначимо, що в порівнянні з минулорічним рейтингом видання "Вести", в першу десятки не потрапили бізнесмени Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, а також лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того, в рейтингу за 2020 рік не згадується нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.