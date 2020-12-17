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"Вести" опублікували рейтинг найвпливовіших людей і явищ України

Перше місце вперше займає не людина, а коронавірус
До першої десятки увійшли також ряд політиків і бізнесменів, а саме: глава МВС Арсен Аваков, американський мільярдер Джордж Сорос, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і мер Києва Віталій Кличко.
"Вести" опублікували рейтинг найвпливовіших людей і явищ України Фото: РБК-Україна

 Вперше рейтинг очолив не людина, а явище, з яким в 2020 році зіткнувся весь світ - коронавірус, повідомляє "News One". Друге місце в рейтингу зайняли посли країн G7, на третьому рядку - олігарх Ринат Ахметов. Четверту позицію рейтингу розділили між собою відразу дві людини: президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак. На п'ятому місці - голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук.

До першої десятки увійшли також ряд політиків і бізнесменів, а саме: глава МВС Арсен Аваков, американський мільярдер Джордж Сорос, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і мер Києва Віталій Кличко.

Фото: News One

Повний список першої десятки виглядає так:

  • COVID-19

  • Посли країн G7

  • Рінат Ахметов

  • Володимир Зеленський - Андрій Єрмак

  • Віктор Медведчук

  • Арсен Аваков

  • Петро Порошенко

  • Джордж Сорос

  • Дмитро Разумков

  • Віталій Кличко.

Відзначимо, що в порівнянні з минулорічним рейтингом видання "Вести", в першу десятки не потрапили бізнесмени Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, а також лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того, в рейтингу за 2020 рік не згадується нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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17 12 2020 19:12
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