Від Франції Україні потрібно більше ППО та ПРО – Денис Шмигаль

Зброя, фінанси, санкції — ключові компоненти для підтримки нашої держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом. Окреслені цілі візиту – домовитися про подальші поставки французьких озброєнь Україні, зокрема зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

"Зараз наша держава насамперед потребує більше сучасних систем ППО та ПРО, які рятуватимуть людей та інфраструктуру. Будемо говорити також про відновлення енергетичної системи України та започаткування співпраці з Францією у різних сферах", – написав Денис Шмигаль у телеграмію

"Зброя, фінанси, санкції – ключові компоненти для підтримки нашої держави", – додав він.

Водночас керівник українського уряду подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу проведення міжнародної конференції, що допоможе консолідувати підтримку для України.