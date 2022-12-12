Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Від Франції Україні потрібно більше ППО та ПРО – Денис Шмигаль

12 грудня 2022, 11:55
Від Франції Україні потрібно більше ППО та ПРО – Денис Шмигаль
Фото: з вільних джерел
Зброя, фінанси, санкції — ключові компоненти для підтримки нашої держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом. Окреслені цілі візиту – домовитися про подальші поставки французьких озброєнь Україні, зокрема зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

"Зараз наша держава насамперед потребує більше сучасних систем ППО та ПРО, які рятуватимуть людей та інфраструктуру. Будемо говорити також про відновлення енергетичної системи України та започаткування співпраці з Францією у різних сферах", – написав Денис Шмигаль у телеграмію

"Зброя, фінанси, санкції – ключові компоненти для підтримки нашої держави", – додав він.

Водночас керівник українського уряду подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу проведення міжнародної конференції, що допоможе консолідувати підтримку для України.


ФранціяУкраїнаШмигальППО

Останні матеріали

Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Політика
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 13:09
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Політика
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється