Матеріали:
Теми:

президентка Молдови: З боку кремля лунають лише погрози, ембарго та шантаж

17 березня 2023, 15:17
президентка Молдови: З боку кремля лунають лише погрози, ембарго та шантаж
Фото: з вільних джерел

Про це Мая Санду заявила на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Пише NewsMaker.

"З боку кремля лунають лише погрози, ембарго та шантаж… Жодна держава не повинна диктувати Молдові, як і що робити", – сказала президентка.

Вона також наголосила, що лише громадяни Молдови мають вирішувати, як діяти.

"Тільки в Європейському Союзі можна жити у процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не може увійти до ЄС. Але це не ілюзія, хоч як ви розчаровуєтеся, ми не перестали вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для доброї мети – майбутнього наших дітей та нашої країни. Я тут не для того, щоб розповідати про дива. Знаю, що важко жити в Молдові; знаю, що ціни вдарили більше, ніж по інших; знаю, що важко працювати зранку до вечора", – зазначила Санду.

Також очільниця держави закликала депутатів поставити євроінтеграцію вище за власні інтереси.

"Ми маємо дискутувати та дебатувати про форму реформ, але ми повинні будувати європейське життя для громадян... Люди, які вас обрали, хочуть жити вдома", – підсумувала свій виступ президентка.

Днями, ЗМІ оприлюднили стратегію кремля щодо Молдови.

РосіяМолдоваСанду

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється