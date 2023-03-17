Про це Мая Санду заявила на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Пише NewsMaker.

"З боку кремля лунають лише погрози, ембарго та шантаж… Жодна держава не повинна диктувати Молдові, як і що робити", – сказала президентка.

Вона також наголосила, що лише громадяни Молдови мають вирішувати, як діяти.

"Тільки в Європейському Союзі можна жити у процвітанні, спокої та мирі. Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не може увійти до ЄС. Але це не ілюзія, хоч як ви розчаровуєтеся, ми не перестали вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх для доброї мети – майбутнього наших дітей та нашої країни. Я тут не для того, щоб розповідати про дива. Знаю, що важко жити в Молдові; знаю, що ціни вдарили більше, ніж по інших; знаю, що важко працювати зранку до вечора", – зазначила Санду.

Також очільниця держави закликала депутатів поставити євроінтеграцію вище за власні інтереси.

"Ми маємо дискутувати та дебатувати про форму реформ, але ми повинні будувати європейське життя для громадян... Люди, які вас обрали, хочуть жити вдома", – підсумувала свій виступ президентка.

Днями, ЗМІ оприлюднили стратегію кремля щодо Молдови.