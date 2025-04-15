Від Овального до позолоченого: Трамп змінює інтер'єр Білого дому на свій лад

Таблоїд пише, що резиденція Трампа оформлена в розкішному стилі "циганського бароко".

Президент США Дональд Трамп змінив інтер'єр у Білому домі - там з’явилися золоті кубки, урни, фігури янголів, позолочене оздоблення каміна, дзеркала й рам. Ймовірно, Трампа надихнула його резиденція Мар-а-Лаго у Палм-Біч (Флорида).

Про це у вівторок, 15 квітня.

Про це повідомив німецький таблоїд Bild.

Таблоїд пише, що резиденція Трампа оформлена в розкішному стилі "циганського бароко": щедро позолочене оздоблення, важкі гардини, надмірна пишність і декор у стилі "багато — не забагато".

Трамп також поспішив прибрати з Овального кабінету портрети Білла Клінтона та Джорджа Буша — молодшого — президентів, яких він відверто зневажає. Тепер їхні зображення висять біля сходів. New York Post із сарказмом зауважила, що Байден, певно, "опиниться в підвалі".

Президент США планує облаштувати в Білому домі нову "величну бальну залу". Золото покриє навіть стельові плінтуси — в тон до великих золотих люстр. Ремонт зали обійдеться приблизно у 100 мільйонів доларів, але Трамп пообіцяв оплатити все з власної кишені.

Рожевий сад перетвориться на "терасу-вітальню" в стилі Мар-а-Лаго. Доріжки вимостять білим вапняком, аби уникнути прикрих інцидентів — нещодавно в мокрому газоні застряг підбор прессекретарки Трампа Керолайн Левітт. Вважається, що за сад відповідає перша леді Меланія Трамп. Вона хоче висадити там живі огорожі з червоних тюльпанів і білих троянд.