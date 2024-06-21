Від партії Орбана вимагають офіційної заяви про підтримку України

Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має надати письмову заяву стосовно підтримки України, якщо вона хоче приєднатися до "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) у Європейському парламенті.

Дана вимога стосується і румунської ультраправої партії AUR, яка приєдналася до консерваторів цього тижня.

"Ми попросили AUR зробити офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ЄКР було б неможливим, оскільки ми завжди підтримували Київ", – заявив він.

За словами Прокаччіні, якщо в майбутньому Орбан захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те ж саме.

Цього тижня до ЄКР приєдналися нові члени, черед яких "Данські демократи", болгарська "Є такий народ", литовська "Союз фермерів і зелених", французькі депутатів Європарламенту, екс-члени партії "Реконкіста", а також Альянсу за союз румунів (AUR).