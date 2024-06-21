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Від партії Орбана вимагають офіційної заяви про підтримку України

21 червня 2024, 11:53
Від партії Орбана вимагають офіційної заяви про підтримку України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Ця вимога стосується і румунської ультраправої партії AUR.
Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має надати письмову заяву стосовно підтримки України, якщо вона хоче приєднатися до "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) у Європейському парламенті.
 
Про це повідомив співголова ЄКР, депутат Європарламенту від партії "Брати Італії" Нікола Прокаччіні, якого цитує Euractiv.
Дана вимога стосується і румунської ультраправої партії AUR, яка приєдналася до консерваторів цього тижня.
 
"Ми попросили AUR зробити офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ЄКР було б неможливим, оскільки ми завжди підтримували Київ", – заявив він.
 
За словами Прокаччіні, якщо в майбутньому Орбан захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те ж саме.
 
Цього тижня до ЄКР приєдналися нові члени, черед яких "Данські демократи", болгарська "Є такий народ", литовська "Союз фермерів і зелених", французькі депутатів Європарламенту, екс-члени партії "Реконкіста", а також Альянсу за союз румунів (AUR).

 

Віктор Орбанвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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