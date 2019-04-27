Від початку дня на Донбасі сталося п'ять обстрілів

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга"

Окупанти п’ять разів за день порушили "тишу", ЗСУ стріляли у відповідь.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українськихнаших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга; з ручних протитанкових гранатометів – поблизу міста Красногорівка; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Широкине і Лебединське. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Луганське", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.