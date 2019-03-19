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Від початку доби бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Зокрема, тричі із озброєння, забороненого Мінськими угодами
Від початку доби , 19 березня, бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
Від початку доби бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі Фото: ООС

Так, за даними штабу ООС, на сході зони бойових дій бойовики вели обстріл з великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Мар'їнка.

Крім того, на півночі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів в районі Новолуганського. Двічі — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Новоолександрівка.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Минулої доби бойовики три рази обстріляли позиції ОС. Один український військовий загинув.
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19 03 2019 19:39
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