Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк виділив Україні $51 млрд

З початку повномасштабного вторгнення рф Світовий банк виділив понад 51 млрд доларів США у держбюджет України, з них 30,7 млрд доларів США становлять гранти.

Перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, США, в рамках Весняних зборів МВФ та Групи Світового банку, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з керівництвом Світового банку.

"За 2022-2025 роки обсяг портфелю діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Від лютого 2022 року до Держбюджету України надійшла фінансова допомога на суму понад 51 млрд доларів США (що особливо важливо – 30,7 млрд доларів США є грантами) у рамках мобілізованих Світовим банком ресурсів", ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних поточних проєктів, також плани на 2025 рік і майбутні періоди щодо залучення бюджетної допомоги, створення умов для залучення приватних інвестицій, а також реформи в рамках співпраці зі Світовим банком. а також продовження впровадження Урядом України реформ на шляху до вступу в ЄС.

“Незважаючи на постійні виклики спричинені війною, Уряд України відданий порядку денному реформ, що не тільки наближують Україну до ЄС, а й сприяють економічному розвитку та відновленню країни. Розроблений спільно з Банком у лютому минулого року аналітичний інструмент Матриця реформ є дороговказом і планом трансформації України, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами”, – зазначив Міністр фінансів.

Під час зустрічі із Віце-президенткою Світового банку у справах Регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані сторони обговорили вагому роль використання фінансового інструменту “Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results” (PforR), який передбачає виконання заходів з підтримки реформ.

У 2024 році розпочато реалізацію чотирьох проєктів PforR: “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN), “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE), “Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління” (SURGE) та ”Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE) на загальну суму 2,1 млрд доларів США, з яких у 2024 році вже отримано до загального фонду державного бюджету близько 1 млрд доларів США. Зазначені проєкти спрямовані на підтримку реформ у сферах фінансів, освіти, охорони здоров’я, а також підтримки малого та середнього бізнесу.

У квітні 2025 року отримано 50 млн доларів США в рамках реалізації проєкту THRIVE, ще близько 746 млн доларів США планується отримати до кінця року в рамках виконання зазначених чотирьох проєктів.