Від початку повномасштабної війни Україна отримала майже $33 млрд від країн G7

Своєю чергою, партнери G7 відзначили зусилля уряду України з адаптації економіки до умов війни, а також стале функціонування фінансової системи попри війну.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

"Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже 33 млрд доларів США. Більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період”, — сказав Сергій Марченко під час зустрічей з міністрами фінансів країн G7.

Зустрічі відбулися у межах Щорічних зборів МВФ та Світового банку й були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів рф на користь України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.

Окремо Сергій Марченко відзначив внесок Японії, яка головує в G7 у 2023 році, у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України.

Під час обговорення бюджетних потреб України у 2024 році міністр фінансів розповів про головні показники, які передбачені проєктом держбюджету.

Зокрема, Сергій Марченко наголосив на значній потребі у залученні зовнішнього фінансування, аби забезпечити видатки у соціальній сфері та на гуманітарну допомогу. Дефіцит прогнозується у розмірі 42,9 млрд доларів.

Також сторони висловили солідарність у необхідності продовжити співпрацювати для спрямування заморожених активів рф до України.