RSS
НОВИНИ

Від початку війни росія повністю зруйнувала 270 закладів освіти в Україні

Ольга
Матарикіна
Загалом від російської збройної агресії постраждали 2 405 закладів освіти
Від початку війни росія повністю зруйнувала 270 закладів освіти в Україні Фото: pikabu.ru
Через збройну агресію росії 270 закладів освіти в Україні повністю зруйновані.
 
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
 
“Сьогодні в Україні особливий початок нового навчального року. Від російської збройної агресії постраждали 2 405 закладів освіти. 270 з них зруйновано повністю. В них вже ніколи не буде дзвонити перший дзвоник і лунати дитячий сміх", сказала Маляр.
 
За її словами, перший урок, урок Миру, не відвідають 379 дітей, які загинули від рук окупантів. Ще 735 дітей поранені. "Ми пам’ятаємо кожного з них", - наголосила вона.
 
При цьому Маляр підкреслила, щ особливо цинічною виглядає заява міністерства оборони країни-окупанта щодо можливих провокацій в цей день.
 
"Ми ще раз наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, не здійснюємо ураження цивільних об’єктів та захищаємо цивільне населення від таких дій ворога”, - зауважила Маляр.
 
Вона переконана, що ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, міжнародні правозахисні організації мають перевірити об’єкти, які зазначені в заяві міністерства оборони росії щодо використання їх агресором у військових цілях.
 
Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора України, внаслідок збройної агресії рф, в Україні загинуло 379 дітей та 733 отримали поранення. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2022 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
20 простих рішень, щоб пережити холодну зиму

20 простих рішень, щоб пережити холодну зиму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.