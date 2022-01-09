НОВИНИЗагалом від російської збройної агресії постраждали 2 405 закладів освітиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку війни росія повністю зруйнувала 270 закладів освіти в Україні
Фото: pikabu.ru
Через збройну агресію росії 270 закладів освіти в Україні повністю зруйновані.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
“Сьогодні в Україні особливий початок нового навчального року. Від російської збройної агресії постраждали 2 405 закладів освіти. 270 з них зруйновано повністю. В них вже ніколи не буде дзвонити перший дзвоник і лунати дитячий сміх", сказала Маляр.
За її словами, перший урок, урок Миру, не відвідають 379 дітей, які загинули від рук окупантів. Ще 735 дітей поранені. "Ми пам’ятаємо кожного з них", - наголосила вона.
При цьому Маляр підкреслила, щ особливо цинічною виглядає заява міністерства оборони країни-окупанта щодо можливих провокацій в цей день.
"Ми ще раз наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, не здійснюємо ураження цивільних об’єктів та захищаємо цивільне населення від таких дій ворога”, - зауважила Маляр.
Вона переконана, що ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, міжнародні правозахисні організації мають перевірити об’єкти, які зазначені в заяві міністерства оборони росії щодо використання їх агресором у військових цілях.
Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора України, внаслідок збройної агресії рф, в Україні загинуло 379 дітей та 733 отримали поранення.
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