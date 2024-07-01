Від сьогодні Угорщина перебрала головування в Раді ЄС

З 1 липня Будапешт прийняв естафету у Бельгійського головування в ЄС і перебрав організацію роботи Ради ЄС на наступні півроку.

Головним своїм слоганом уряд Угорщини обрав дещо видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).

А основою логотипу Угорського головування стало стилізоване зображення відомого "Кубіка Рубіка", який символізує складність процесів, що відбуваються в ЄС.

Про це стало відомо з офіційного сайту Угорського головування в ЄС.

Напередодні міністр Угорщини в справах ЄС Янош Бока, представляючи пріоритети уряду своєї країни на наступні шість місяців сказав, що Угорське головування виконуватиме роль "чесного брокера".

Він пообіцяв розбудовувати конструктивну роботу із усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Європейським Союзом.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін і демографічної ситуації", - заявив Бока.

Для пошуку спільної європейської відповіді на зазначені виклики Угорське головування в ЄС будуватиме програму діяльності на основі семи визначених пріоритетів. Серед них - підвищення конкурентоспроможності ЄС, посилення Європейської політики у сфері оборони, підтримка політики розширення ЄС на основі досягнень країн-кандидатів.

Наступні пріоритети стосуються вирішення проблеми нелегальної міграції, визначення майбутнього політики ЄС з регіонального розвитку, уточнення сільськогосподарської політики ЄС з орієнтацією на інтереси європейських фермерів, вирішення демографічних проблем тощо.

Протягом наступних шести місяців Угорське головування організовуватиме роботу 1500 робочих груп Ради ЄС, проведе 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Також Угорщина запропонує ще 230 подій, які відбуватимуться, переважно, в Будапешті, включаючи 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Європейської ради, а також саміт Європейської політичної спільноти.