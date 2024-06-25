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Від сьогодні відраховуватиметься старт членства України в ЄС – Зеленський

25 червня 2024, 16:35
Від сьогодні відраховуватиметься старт членства України в ЄС – Зеленський
Президент подякував команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, наголосив на важливості початку переговорів щодо євроінтергації України.
 
Текст звернення президент Зеленський опублікував у мережі Х (Twitter).
 
"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ. Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні", — ідеться у зверненні Президента.
 
Володимир Зеленський подякував військовим, які стоять на захисті держави, а також команді, яка "робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу".
 
"Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!", — додав він.
членство ЄСвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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