Від України на "Оскар" номінували фільм про анексований Крим

Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" висунули від України на премію Американської кіноакадемії "Оскар".

Попри те, що "Додому" був єдиним заявленим у комітет фільмом, він пройшов повну процедуру відбору. Стрічка братиме участь у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою", - повідомили в Українському оскарівському комітеті.

"Додому" розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Саїбтаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анесованого Криму, аби поховати загиблого.

Прем’єра стрічки відбулась 22 травня на Каннському міжнародному кінофестивалі. У прокат фільм вийде 7 листопада.

Також "Додому" став володарем Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, що у 2018році фільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".